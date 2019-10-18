В Николаеве кроссовер сбил восьмилетнего мальчика

В Николаеве в пятницу вечером, 18 октября, на улице Бузника автомобиль «Acura» сбил восьмилетнего мальчика.
Об этом сообщает «Свідок.info».
По имеющейся информации, автомобиль двигался по улице Бузника от улицы Мореходной в сторону проспекта Центрального. Когда авто доезжало до проспекта, на дорогу неожиданно выбежал мальчик.
Водитель пытался остановить машину, но избежать ДТП не смог. На место немедленно вызвали «скорую помощь» и полицию. Ребенка госпитализировали — тяжесть полученных травм определяется.
Подробности ДТП выясняются.
Напомним, как на Николаевщине «Mercedes-Benz Atego» сбил насмерть 61-летнюю женщину.