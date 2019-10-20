На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар сенника – две тонны соломы успели выгореть

Фото - иллюстрация Ночью в пятницу, 18 октября, в селе Бугское Вознесенского района произошел пожар сенника.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 22:38 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре сеновала на улице Чапаева. На место прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части и погасил возгорание в 00:35 на площади 40 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается, огнем уничтожено 2 тонны сена и кровля сеновала. К тушению привлекалась одна единица техники и три человека подразделения ГСЧС.

Напомним, что ранее на Николаевщине за сутки спасатели дважды тушили пожары в сенниках.