Николаевские спасатели достали из глубокой ямы упавшую корову – пришлось привлекать и спецтехнику

В субботу, 19 октября, в Николаеве спасатели привлекались для помощи, чтобы достать из ямы корову.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Инцидент произошел на улице Есенина, что в Корабельном районе города. На место прибыли дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части. Для того, чтобы поднять животное спасатели применили пожарные рукава. А спецтехнику вызвали уже хозяева коровы.

«Так, осторожно, все вместе, и достали рогатую кормилицу из ловушки», – говорится в сообщении.

Напомним, как николаевские спасатели достали из холодильника на свалке двоих щенков – по этому месту должен был пройти бульдозер.