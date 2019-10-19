В РФ после прорыва дамбы на золотом прииске погибли 15 человек

Утром 19 октября на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв дамбы на золотодобывающем прииске. По данным местных властей, которые приводит погибли 15 человек. В МЧС говорят о 13 погибших.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

В краевой администрации рассказали, что еще 44 человека пострадали. Судьба 15 человек устанавливается.

Прорыв произошел в 6 утра по местному времени (2 ночи по Москве) в районе села Щетинкино в 170 километрах к югу от Красноярска. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. В двух вагончиках жили около 74 человек, а всего в поселке на прииске — 180. Местные власти объявили эвакуацию Щетинкино.

Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 метров. По его словам, поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.

Председатель правительства региона Юрий Лапшин заявил, что сооружение строили с нарушением «всех мыслимых и немыслимых норм». Губернатор края Александр Усс в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что объект нигде не был официально зарегистрирован, передает «Лента».

Напомним, как в Сибири из-за масштабного наводнения пострадали более 350 человек.