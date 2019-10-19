В центре Николаева в заведении фаст-фуда произошел пожар – загорелась фритюрница

Вечером в субботу, 19 октября, в Николаеве на улице Пушкинской произошел пожар в заведении фаст-фуда.

Об этом в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» сообщили очевидцы.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области изданию уточнили, что там загорелась фритюрница. Прибывшие на место сотрудники отделений Государственных пожарно-спасательных частей ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра.

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Напомним, как в николаевском ресторане из-за микроволновки загорелась кухня.