В центре Николаева в заведении фаст-фуда произошел пожар – загорелась фритюрница

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Вечером в субботу, 19 октября, в Николаеве на улице Пушкинской произошел пожар в заведении фаст-фуда.

Об этом в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» сообщили очевидцы.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области изданию уточнили, что там загорелась фритюрница. Прибывшие на место сотрудники отделений Государственных пожарно-спасательных частей ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра.

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Напомним, как в николаевском ресторане из-за микроволновки загорелась кухня.

Виолетта Чех

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