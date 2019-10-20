На Днепропетровщине полицейский выехал на «встречку» – в ДТП с четырьмя машинами он погиб, еще двое людей получили травмы

В Днепропетровской области 19 октября в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей погиб сотрудник полиции, а еще двое граждан получили травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, около 17:00 двигался на собственном автомобиле «Ford Fiesta» по Полтавском шоссе. В районе перекрестка с улицей Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей.

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу.

На месте ДТП работала полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, как утром 8 октября около 8:00 на этой автодороге «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли. Предварительно, на встречную полосу выехал «Lexus».

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.