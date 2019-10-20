В Николаеве «Opel» разорвало на части после того, как он влетел в столб: водитель в больнице, пассажир погиб на месте

В Николаеве, в ночь с субботы 19 октября на воскресенье 20 октября, на перегоне в Корабельном районе автомобиль "Opel" на огромной скорости врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета "скорой помощи".

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ" с места событий.

По словам очевидцев, автомобиль "Opel" на огромной скорости двигался по перегону со стороны улицы Жукова по направлению Широкой балки и в районе заправки WOG слетел на обочину, где его подкинуло на выбоине. После этого автомобиль уже был не управляем и влетел в столб.

Удар оказался такой силы, что автомобиль практически разорвало на куски.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции во главе с начальником Виталием Данилой, сотрудники ГСЧС и карета "скорой помощи".

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Водителя легковушки в бессознательном состоянии с места ДТП увезла карета скорой помощи. Его состояние оценивается, как "тяжелое".