В автомобиле «Opel», который попал в смертельное ДТП ночью в Николаеве, находились сотрудники патрульной полиции

Водитель и пассажир автомобиля «Opel», которые ночью попали в ДТП в Николаеве на проспекте Богоявленском, являются сотрудниками управления патрульной полиции.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Украины в Facebook.

Напомним, в Николаеве, в ночь с субботы на воскресенье, 19 октября, на Перегоне в Корабельном районе автомобиль «Opel» врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи».

В автомобиле находились сотрудники патрульной полиции.

«Вчера полицейскую семью потрясло внезапное горе – в ДТП погиб патрульный 2-го батальона управления патрульной полиции Николаевской области сержант полиции Игорь Озеров. Игорь вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, с честью и достоинством верно служил украинскому народу», – говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отмечают, что ночью, 19 октября, патрульный вместе со своим товарищем, также патрульным 1-го батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто.

«За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП. Сейчас он госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное. Но, к сожалению, для Игоря, который был пассажиром, эта поездка стала последней. Ему было всего 25 лет... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря. Скорбим вместе с вами», – добавили в ведомстве.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области добавили, что предварительно происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Сейчас все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в этот же день в Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей погиб сотрудник полиции, а еще двое граждан получили травмы.

А утром 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.