В Николаеве водитель на «Honda» попытался скрыться от патрульных и снес заправочную колонку

Фото: Vider-канал "ДТП и дороги Николаева" В ночь с субботы на воскресенье, 20 октября, на окраине Николаеве произошло ДТП с участием автомобиля «Honda Accord», который попытался скрыться от патрульных полицейских и снес заправочную колонку.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции Николаева.

Инцидент произошел на выезде из Николаева на одесской трассе. Водитель «Honda» не остановился на требование патрульных и попытался от них скрыться. Уходя от погони, он заехал на территорию заправки «WOG», врезался в заправочную колонку и вместе с ней проехал несколько метров.

В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. Водитель не пострадал. Предварительно он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Новости-N

Напомним, в Николаеве, в ночь с субботы на воскресенье, 19 октября, на Перегоне в Корабельном районе автомобиль «Opel» врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи». Пассажир и водитель автомобиля оказались сотрудниками патрульной полиции.