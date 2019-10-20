В Барселоне продолжаются массовые протесты – полиция применила резиновые пули и водометы

В Барселоне (Испания), где продолжаются протесты против приговоров лидерам сепаратистов, полиция начала применять спецсредства для разгона участников акций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, полицейские использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Также сообщается, что спецсредства применили, чтобы дать пожарным возможность потушить подожженные баррикады, возведенные протестующими рядом со зданием Национальной полиции Каталонии.

Полиция призвала участников акции протеста разойтись.

Напомним, в Каталонии ночью 17 октября протестующие сожгли десяток автомобилей, атаковали кислотой и коктейлями Молотова полицейских, а также запустили пиротехнические ракеты против полицейского вертолета.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор девяти каталонским политикам, которые были причастны к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Они получили сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще три человека отделались штрафами.

После суда в Барселоне митингующие заблокировали аэропорт. В результате столкновений со спецназом пострадали 37 человек.