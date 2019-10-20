В Чили из-за протестов ввели комендантский час, есть погибшие

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В Чили в результате беспорядков во время антиправительственных протестов в Сантьяго погибли 3 человека, власти столицы ввела комендантский час.

Об этом сообщает DW.

Как сообщила мэр Сантьяго Карла Рубилар, в воскресенье, 20 октября, во время протестов против решения о повышении цены на проезд в метро произошел пожар в столичном супермаркете. В результате пожара погибли 3 человека. Также протестующие повредили и сожгли 78 станций метро.

Отмечается, что в ходе антиправительственных протестов правоохранители задержали почти 300 демонстрантов. По меньшей мере 160 сотрудников сил безопасности получили ранения. Власти Сантьяго впервые за 29 лет ввели комендантский час. Кроме того, из-за беспорядков в провинциях Вальпараисо и Консепсьон было объявлено чрезвычайное положение.

Ранее президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене решения о повышении цены на проезд в метро и призвал граждан к мирным акциям.

Напомним, в Каталонии ночью 17 октября протестующие сожгли десяток автомобилей, атаковали кислотой и коктейлями Молотова полицейских, а также запустили пиротехнические ракеты против полицейского вертолета.

Роман Свиридов

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