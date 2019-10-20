На Киевщине на трассе в результате масштабного ДТП погибла известная мотоблогерша

В Киевской области на Гостомельском шоссе в результате ДТП погибла 41-летняя пилот мотоцикла.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Киеве.

«В результате происшествия водитель автомобиля получил сотрясение головного мозга, а девушка-водитель мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, автомобиль «Volkswagen» ехал по Гостомельскому шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл.

Пострадавших в ДТП госпитализировали, однако женщину медикам спасти не удалось, а мужчине диагностировали сотрясение мозга. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

По данным сообщества в Facebook dtp.kiev.ua, погибшей оказалась блогерша-мотоциклист Елена Кузавини. На блог Кузавини в Instagram подписаны более 75 тысяч человек.

Напомним, в Николаеве, в ночь с субботы на воскресенье, 19 октября, на Перегоне в Корабельном районе автомобиль «Opel» врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи». Позже стало известно, что в автомобиле «Opel», находились сотрудники патрульной полиции.