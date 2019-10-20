В Николаеве «ВАЗ» насмерть сбил пожилую женщину – полиция разыскивает свидетелей

В воскресение утром, 20 октября, около 6:30 в Николаеве в микрорайоне Балабановка 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21011» сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия 80-летняя женщина получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения.

Устанавливаются обстоятельства и причины автоаварии. Продолжаются следственные действия.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, с просьбой обращаться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 063-426-16-72, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве, в ночь с субботы на воскресенье, 19 октября, на Перегоне в Корабельном районе автомобиль «Opel» врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте, а водителя в бессознательном состоянии забрала карета «скорой помощи». Пассажир и водитель автомобиля оказались сотрудниками патрульной полиции.