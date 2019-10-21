В Одессе на территории мужского монастыря горела воскресная школа

В одесском Свято-Иверском мужском монастыре УПЦ Московского патриархата, который находится возле авиационного завода на южной окраине Одессы, вечером в воскресенье, 20 октября, произошел пожар.

Об этом сообщает «Думская».

По словам очевидцев, примерно в 19:00 загорелась пекарня, расположенная в здании бывшей воскресной школы.

Позднее настоятель монастыря владыка Диодор уточнил, что в сгоревшем здании располагалась все-таки действующая воскресная школа, а не пекарня.

В 19:44 спасателям удалось локализовать пожар на площади около 500 квадратных метров и избежать возгорания других зданий монастыря и расположенного по соседству завода. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе регионального управления ГСЧС сообщили, что на месте происшествия работали 11 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. В 20:07 пожар потушили.

Напомним, 14 января в Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Вскоре правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства за поджог здания.