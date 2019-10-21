В центре Николаева возле остановки в урне обнаружили человеческий череп

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Утром в понедельник, 21 октября, на проспекте Центральном обнаружен человеческий череп, похожий на настоящий.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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Череп находился в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на улице Садовой.

Сейчас ожидается приезд сотрудников полиции и следственно-оперативной группы для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и происхождения находки. 

Напомним, ранее сообщалось, что 6 мая ушел из дома и исчез николаевец Сергей Фартушняк. Он был детским хирургом, работал в семейной амбулатории №5 ЦПМСП №1 на проспекте Богоявленском, 6. На форумах о нем отзывались как о хорошем враче. 

9 июля на территории бывшего комбината строительных материалов в микрорайоне Варваровка были найдены останки человеческого скелета. Тогда стало известно, что эти останки могут принадлежать Фартушняку. 

Виолетта Чех

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