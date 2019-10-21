В Николаеве одесская «Toyota» едва не спровоцировала ДТП, выехав на оживленный перекресток под красный сигнал светофора

Скриншот видео Жители Николаева заметили, как в центре города водитель автомобиля создал аварийную ситуацию на пешеходном переходе на пересечении Садовой и проспекта.

Соответствующую запись с видеорегистратора они прислали на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Судя по видеозаписи, инцидент произошел днем 18 октября. На ней можно заметить, как автомобиль «Toyota» с одесской регистрацией двигается по улице Садовой со стороны улицы Большая Морская в сторону проспекта Центрального и в момент, когда уже загорелся желтый сигнал светофора для транспортных средств, авто вылетает на перекресток, тем самым создав аварийную ситуацию для других транспортных средств, которые двигались на разрешенный сигнал в направлении Соборной. Из-за неожиданно выехавшего внедорожника посреди перекрестка остановилось «маршрутное такси».

Спустя несколько секунд водитель «Toyota» начал сдавать назад, выезжая с перекрестка, пока для пешеходов был зеленый сигнал, и остановится перед переходом. При этом он со средней полосы движения вернулся в исходное положение - стал на крайнюю левую полосу.

Напомним, как ранее в Николаеве водитель троллейбуса выехал на встречную полосу, чтобы не стоять в «пробке».