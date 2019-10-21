На Николаевщине охотник получил ранение в шею из ружья, которое оставили между сидениями в автомобиле

Вечером в воскресенье, 20 октября, возле Снигиревки в автомобиле охотников, которые возвращались домой, ружье случайно выстрелило в одного из мужчин, который находился на заднем сидении, в результате чего он получил ранение в шею.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В тот вечер трое жителей Снигиревки возвращались с охоты на автомобиле «ВАЗ-2108», за рулем которого находился 63-летний егерь.

Как объясняет мужчина, не доезжая примерно один километр к Снигиревке, во время переключения скорости водитель случайно нажал на спусковой крючок заряженного ружья, которое находилось между водительским и пассажирским сиденьями, в результате чего ружье выстрелило в область шеи мужчине, который находился на заднем сиденье.

С огнестрельным ранением пострадавший был госпитализирован. Следователи по данному факту начали уголовное производство по статье 128 Уголовного Кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»), что наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Продолжается расследование, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства происшествия и осуществляться дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, что ранее суд приговорил к двум годам условно мужчину, который в одном из сел Первомайского района в состоянии алкогольного опьянения случайно выстрелил в девятилетнюю девочку.