В Полтавской области потерпел крушение самодельный вертолет, который направлялся из Киева – погиб экс-министр АПК

В понедельник, 21 октября, возле села Тарасенкового Полтавской области упал вертолет, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Около 16 часов в Службу спасения поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно, самодельного) вблизи села.

По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета «Робинсон - 44», в результате чего погиб 1 человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область. К работам привлечены от ГСЧС четыре человека личного состава и одна единица техники.

Погибшим пилотом оказался экс-министра аграрно-промышленной политики Тарас Кутовой. Свои соболезнования по этому поводу выразил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Справка:

Тарас Кутовой Тарас Викторович Кутовой (родился 25 февраля 1976 года в Киеве) — украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Декабрь 2012 года - ноябрь 2014 года - народный депутат Украины в Верховной Раде VII созыва. В парламент избран выдвиженцем от партии УДАР Виталия Кличко по округу №151 (Полтавская область). Член партии УДАР, член фракции УДАР. Первый заместитель главы комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

На досрочных выборах 2014 года избран народным депутатом в Верховную Раду VIII созыва. В парламент прошел выдвиженцем от Блока Петра Порошенко по тому же округу №151. Беспартийный. Глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка, поддержав на его место кандидатуру Владимира Гройсмана. В этот же день парламент утвердил новый состав Кабмина, в котором Кутовой получил должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

23 мая 2017 года Тарас Кутовой написал заявление об отставке с поста министра аграрной политики и продовольствия Украины.

22 ноября 2018 года Верховная Рада уволила Тараса Кутового с поста министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, как на Харьковщине во время учебного полета потерпел крушение самолет – тогда предполагали, что у него отказал двигатель.