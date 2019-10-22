Юг Франции и север Италии пострадали от наводнений и штормов

От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ливни с ветром, скорость которого достигала 170 километров в час, создали множество проблем во французском департаменте Эро. Там сообщают о наводнениях и повреждениях в нескольких десятках зданий. Стихия вырвала с корнем деревья, а в некоторых городах видели торнадо.

В то время итальянский Милан страдает от высокой воды: в городе затоплены несколько районов, полиция и чрезвычайные службы пытаются справиться с последствиями непогоды.

Наивысший, красный уровень опасности объявили в итальянских городах Генуе и Савоне, где только ожидают мощных наводнений.

Напомним, на Японию в субботу, 12 октября, обрушился мощный тайфун «Хагибис», который принес сильные ливни и наводнения.