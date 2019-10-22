Юг Франции и север Италии пострадали от наводнений и штормов

От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В то время итальянский Милан страдает от высокой воды: в городе затоплены несколько районов, полиция и чрезвычайные службы пытаются справиться с последствиями непогоды.
Наивысший, красный уровень опасности объявили в итальянских городах Генуе и Савоне, где только ожидают мощных наводнений.
Напомним, на Японию в субботу, 12 октября, обрушился мощный тайфун «Хагибис», который принес сильные ливни и наводнения.