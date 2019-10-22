Юг Франции и север Италии пострадали от наводнений и штормов

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От шторма и наводнений пострадали юг Франции и север Италии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В то время итальянский Милан страдает от высокой воды: в городе затоплены несколько районов, полиция и чрезвычайные службы пытаются справиться с последствиями непогоды.

Наивысший, красный уровень опасности объявили в итальянских городах Генуе и Савоне, где только ожидают мощных наводнений.

Напомним, на Японию в субботу, 12 октября, обрушился мощный тайфун «Хагибис», который принес сильные ливни и наводнения.

Юлия Акимова

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