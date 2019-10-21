В аэропорту «Борисполь» ненадолго приостановили работу терминалов из-за отравления неизвестным химвеществом

В аэропорту "Борисполь" произошло отравление неизвестным химическим веществом.

Об этом сообщает LB.ua.

По поступившим данным, количество пострадавших, как и отравляющее вещество, неизвестно. Будет ли проводиться эвакуация аэропорта, тоже пока неясно.

Задействованы все экстренные службы.

В то же время пресс-служба аэропорта распространила срочное сообщение, согласно которому в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

«В настоящее время в аэропорту «Борисполь» работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено», - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию обещают сообщить в ближайшее время.

Согласно информации на онлайн-табло, в настоящее время задерживаются девять внутренних и международных рейсов.

Обновлено в 21:50: На странице аэропорта в Facebook сообщили, что воздух в здании аэровокзала и терминалов соответствует норме, поэтому работа возобновлена.