В Одессе иностранец ворвался в отдел полиции, размахивая ножом, и требовал его застрелить

Скриншот видео В понедельник, 21 октября, в Одессе в Приморском отделе полиции темнокожий мужчина ворвался в здание ведомства и просил его застрелить.

Об этом сообщает «Думская».

Издание сообщает, что он, выхватив нож, начал кричать по-английски, что «всех порежет», и требовать, чтобы его немедленно застрелили.

Требование полицейских бросить нож на пол он проигнорировал и продолжить кричать, размахивая ним.

Как сообщил собеседник «Преступности.НЕТ» в Главке одесской полиции, этот мужчина является гражданином Судана, и ранее он проходил стационарное лечение в психиатрической больнице. Об инциденте уже уведомили посольство Судана в Украине для дальнейших разбирательств.

Напомним, как в Николаеве мужчина под кайфом бросался на прохожих – после задержания патрульными он умер под отделением полиции.