На Одессчине трое курсантов Академии сухопутных войск на учениях по стрельбе пострадали из-за взрыва боеприпаса

Академия Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного В понедельник, 21 октября, в поселке Черноморское на военном полигоне во время учений трое курсантов одесской Академии сухопутных войск получили ранения из-за взрыва боеприпаса.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в Нацполиции.

На военном полигоне 28-й отдельной механизированной бригады проходилась подготовка к учениям по стрельбе для курсантов десантного факультета академии, где они находились в оцеплении, чтобы ограничить доступ местных жителей к месту. Там трое 18-летних курсантов обнаружили неразорвавшийся заряд подствольного гранатомета. Они боеприпас подобрали, в результате чего и произошел взрыв – парни получили осколочные ранения и были госпитализированы в областную клиническую больницу. На данный момент угрозы их жизни нет.

Предположительно этот заряд остался после стрельб, которые проводились в рамках международных учений «Sea Breeze» летом.

Напомним, как Генеральный директор информационного агентства «Украинская Медиа Группа» (интернет-издания «Преступности. НЕТ», «Николаевский футбол», «NikLife»), защитник Донецкого аэропорта Артём Дыбленко возмутился тем, что курсанты факультета морской пехоты Академии сухопутных войск в Одессе вместо боевой подготовки метут улицы.