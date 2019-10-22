Спасатели Николаевщины достали из ямы шесть маленьких щенят – теперь им ищут дом

В Березанском районе спасатели достали шесть щенят, которые упали в яму.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Иляна Пацюк.

«Аж шесть щенков достали из ловушки наши спасатели Березанщины. На быструю руку смастерили сачок и поочередно вытащили хвостатиков», – сообщила она.

В ведомстве также добавили, что щенята упали в яму один за одним, пока их мать просила о помощи.

«Вытащили малышей, местные жители пузатикам молочка принесли и подыскивают малышам дом», – говорится в сообщении.

Напомним, как николаевские спасатели достали из холодильника на свалке двоих щенков – по этому месту должен был пройти бульдозер.