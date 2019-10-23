Эксперты назвали возможные причины обрушения дома в Дрогобыче, когда погибло 8 человек

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Обрушение многоквартирного дома в Дрогобыче случилось из-за разрушения средней несущей стены.

Об этом сообщается на сайте Дрогобычского городского совета.

Напомним, что в результате этой трагедии 28 августа погибли 8 человек.

Департамент городского хозяйства получил технический отчет по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского. В выводах по результатам обследования отмечено:

«Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое возможно возникло вследствие:

- проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

- возможного вмешательства людей, которое должны подтвердить или опровергнуть специальные эксперты (судебные) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала».

В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

Вадим Богданов

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