В Киеве на улице взорвалась граната - есть погибшие

В центре Киева на улице Пушкинской вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным, на улице Пушкинской,34 взорвалась граната.

"Около 22:00 на улице Пушкинский, 34, у входа в здание прогремел взрыв. По предварительной информации, между охранником и мужчиной, который проходил службу на Востоке Украины, произошел конфликт. Затем мужчина достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке. Свидетели говорят, что услышали звук как лопнул шарик и после него раздался взрыв. К сожалению, оба погибли на месте. Также некоторые осколки улетели в двух женщин, одну из них госпитализировали в больницу. Сейчас на месте работают кинологи, взрывотехники, криминалисты, патрульные полицейские, врачи и руководство полиции Киева", - говорится в сообщении.

Журналист Сергей Тищенко сообщает, что один из погибших - "Купол".

"Сенсей "Купол" (Виктор Дектярев - ПН) - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду", - написал он Facebook.

Обновлено 00:38 В пресс-службе полиции Киева подтвердили, что в результате взрыва в центре столицы погибли двое мужчин, девушка с телесными повреждениями госпитализирована. Сообщение о взрыве на Пушкинской поступило в Шевченковское управление полиции около 23:00. По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали.

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события", - говорится в сообщении.

Справка: Виктор Дектярев - ветеран АТО, руководитель благотворительной организации “Купол”

Виктор Дектярев

Напомним, ранее в Киеве за замечание о брошенном окурке мужчина устроил погром в подъезде и угрожал взорвать гранату.