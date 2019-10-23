На Николаевщине на «киевской» трассе столкнулись микроавтобус и минивэн – один человек погиб, семеро получили травмы

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Во вторник, 22 октября, около 22:30 на 116 км автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев» в Арбузинском районе произошло столкновение автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром, в результате чего один человек погиб, еще семеро травмированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Другие участники ДТП были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

На месте работали группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделений полиции, следователи и криминалисты Следственного управления.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как в результате столкновения Opel Vectra» и «Москвич» на 103-м километре автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев погибли 48-летний водитель «Москвича» и его 22-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка этого авто, десятилетняя девочка, умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Также на месте автоаварии погибла и 29-летняя пассажирка «Opel Vectra». Позже следователи задержали водителя, который совершил ДТП с четырьмя погибшим в Арбузинском районе.