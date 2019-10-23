Полиция ищет свидетелей смертельного столкновения «Mercedes» и «Fiat» на Николаевщине

Полиция расследует уголовное производство и разыскивает свидетелей автоаварии с участием «Mercedes Vito» и «Fiat Qubо» на 116-м километре автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев» в Арбузинском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полиции уточнили, что вследствие этого ДТП погиб 42-летний пассажир «Fiat», а 61-летняя водитель и 54-летний пассажир получили телесные повреждения. Также травмировались 47-летний водитель и пятеро пассажиров «Mercedes» возрасте от 24 до 72 лет.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые стали свидетелями указанной автоаварии, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанную ДТП, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 063-048-39-38, 102», – обратились в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как в результате столкновения Opel Vectra» и «Москвич» на 103-м километре автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев погибли 48-летний водитель «Москвича» и его 22-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка этого авто, десятилетняя девочка, умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Также на месте автоаварии погибла и 29-летняя пассажирка «Opel Vectra». Позже следователи задержали водителя, который совершил ДТП с четырьмя погибшим в Арбузинском районе.