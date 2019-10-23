На Николаевщине легковушка на повороте вылетела с дороги и перевернулась

Утром в среду, 23 октября, в Николаевской области на трассе Т-1513 в районе села Каменка произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Renault».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

По предварительной информации, автомобиль на повороте возле Каменки не справился с управлением, в результате чего зацепил обочину, а потом через полосу встречного движения вылетел за пределы дороги.

Как пишут очевидцы, вследствие аварии никто не пострадал. Также стоит отметить, что с утра был сильный туман, из-за которого была ограничена видимость.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».

Напомним, что ранее на Николаевщине «Opel» слетел с дороги и перевернулся, в результате чего пострадал восьмимесячный ребенок.