Полиция разыскивает жителя Новой Одессы, который уехал в Николаев и исчез

Полиция разыскивает пропавшего жителя Новой Одессы Ярослава Каушана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Каушан Ярослав Валерьевич 1999 года рождения уехал 21 октября из Новой Одессы в Николаев и до настоящего времени не вернулся

Приметы: на вид 20 - 25 лет, рост 175 - 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, брови широкие дугообразные, темные глаза. На руке имеет татуировку в виде всевидящего ока.

Был одет в легкую болоньевую куртку серого цвета, камуфляжные брюки, красные кроссовки с белыми полосами. При себе имел черный рюкзак.