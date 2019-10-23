Полиция разыскивает жителя Новой Одессы, который уехал в Николаев и исчез

Полиция разыскивает пропавшего жителя Новой Одессы Ярослава Каушана.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Каушан Ярослав Валерьевич 1999 года рождения уехал 21 октября из Новой Одессы в Николаев и до настоящего времени не вернулся
Приметы: на вид 20 - 25 лет, рост 175 - 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, брови широкие дугообразные, темные глаза. На руке имеет татуировку в виде всевидящего ока.
Был одет в легкую болоньевую куртку серого цвета, камуфляжные брюки, красные кроссовки с белыми полосами. При себе имел черный рюкзак.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить ее в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Новая Одесса, ул. Центральная, 172 или по тел .: (05167) 2-13-02, 9-35-08, 9-35-48, 095-063-88-60 или 102», – обратились в полиции.