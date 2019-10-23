Спасатели Николаевщины дважды помогали рыбакам, которые из-за тумана потерялись в море

Николаевские спасатели дважды в период сильного тумана за последнее время предоставлял помощь рыбакам, которые потеряли ориентир в акватории Черного моря в Очаковском и Березанском районах.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Последний эпизод случился 22 октября. В 20:40 на пункт связи 22-й государственной пожарно-спасательной части, базирующейся в Очакове, позвонил мужчина и сообщил, что он с другом рыбачил на надувной лодке возле острова Березань. Плотный туман, который окутал акваторию, «сбил» их с ориентиров и мужчины не знают куда плыть.

Спасатели на спецавтомобиле с берега подавали звуковые и световые сигналы, чтобы указать правильное движение. Так, по звуку (свет видно не было), они и добрались до берега, но далеко от дома.

«Остались рыбаки на ночь в поселке Рыбаковка, а утром вернулись домой в Очаков, заехали части и поблагодарили спасателей за помощь», – сообщили в ГСЧС.

Похожий случай произошел днями ранее. 15 октября, по этой же причине, не могли вовремя вернуться на берег жители Одесской области, которые рыбачили на море в Березанском районе. Через час, пока спасатели их искали на спецкатере, они позвонили и сообщили, что пристали к берегу в районе с Морское.

«Уважаемые жители и гости нашего края, учитывайте погодные условия и последствия, к которым это может привести, перед тем как отправляться в путь на автомобиле, или выходить на открытую воду на лодке. Риск возникновения чрезвычайных событий при таких условиях увеличивается и может привести к травмам или даже гибели людей! Не подвергайте себя опасности, будьте ответственными!» – акцентировали в ведомстве.

Напомним, как николаевские спасатели достали с крыши магазина 6-летнюю девочку, которая залезла туда через балкон, пока мамы не было дома.