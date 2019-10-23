Жительница Николаева пожаловалась в Госпотребслужбу на местное кафе, после того, как ее ребенок заболел сальмонеллезом

Жительница Николаева написала жалобу на кафе «Гратен» в главное управление Госпотребслужбы Украины в Николаевской области, после того, как ее двухлетняя дочь попала в больницу с диагнозом «сальмонеллез».

Об этом местная жительница Елена Ткаченко сообщила у себя на странице в Facebook.

Женщина сообщила, что 29 сентября пошла со своей дочкой Ликой в кафе «Гратен». Девочка съела картофельное пюре и куриную котлету, после чего дома ей стало плохо.

«В два часа ночи меня разбудила Ликина рвота,которая повторялась регулярно. Утром к ней присоединилась диарея, вялость, и температура под 40. Когда к обеду нурофен не помог, я вызвала скорую, которая доставила нас в областную детскую больницу. После обследования нас устроили в стационар, в котором мы провели 5 худших дней в моей жизни», - написала Елена Ткаченко.

У ребенка обнаружили сальмонеллу. Женщина связалась с владельцем кафе «Гратен», но он резко заявил, что отравление в его заведении было невозможным, аргументируя это тем, что у него в кафе едят чиновники и правоохранители, поэтому их бы уже «наизнанку вывернули».

«Я общалась по этому поводу с владельцем заведения по телефону. Естественно, он в глухом отказе, у них мы отравится не могли, ведь (цитирую): у нас ест все начальство - горисполком и полиция, и нас бы уже наизнанку вывернули, если бы кто-то жаловался», - описала ситуацию женщина.

В связи с этим Елена Ткаченко написала жалобу в Главное управление Госпотребслужбы Украины в Николаевской области с просьбой провести проверку продукции в кафе «Гратен».

Напомним, в Николаевской областной инфекционной больнице, после посещения заведения общественного питания, с сальмонеллой в медучреждение попали шесть человек.