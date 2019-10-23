На Днепропетровщине двухлетний мальчик упал в яму в лесополосе – его искали 10 часов

В Днепропетровской области более 10 часов искали пропавшего двухлетнего ребенка. Мальчика нашли в яме.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Вечером во вторник, 22 октября, в полицию сообщили об исчезновении ребенка. Для поиска был создан оперативный штаб и развернута масштабная розыскная операция, которой непосредственно на месте руководил начальник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко.

Для обследования прилегающей территории на место прибыли 50 полицейских областной и районной полиции, в том числе кинологи со служебными собаками, 150 курсантов университета внутренних дел, 100 военнослужащих Нацгвардии, волонтеры и местные жители. Также были привлечены водолазы, проведена аэроразведка территории.

После более 10 часов поисков на дне впадины ребенка заметил полицейский уголовного розыска. Скорее всего, мальчик упал в нее и самостоятельно выбраться не смог. Ребенка отвезли в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на Киевщине женщина, прикрываясь волонтерством, украла трёхмесячного ребёнка – причастных к похищению задержали.