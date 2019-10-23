В Киеве 12-летняя девочка выбросилась из окна школы на четвертом этаже

В Киеве 12-летняя девочка выбросилась в окно на четвертом этаже школы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

В дежурную часть Соломенского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что на проспекте Отрадном из окна школы выпрыгнула ученица 7-го класса. Школьницу с многочисленными забойными ранами и переломами немедленно госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в открытое окно.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 120 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.

Фото: ГУНП в Киеве, "Информатор".

Напомним, как в Киеве полиция спасла подростка от самоубийства, до которого ее довели в «группах смерти» в соцсетях.