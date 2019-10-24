В Николаеве из-за неправильно установленной печи загорелись сауна и двухэтажный дом

В микрорайоне Малая Корениха вечером 23 октября горели сауна и двухэтажный дом.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре сауны и двухэтажного жилого дома на улице Ольшанского в микрорайоне Малая Корениха поступило спасателям в 19:54. По указанному адресу, по повышенному номеру вызова прибыли очередные отделения 19-й, 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена ГУ ГСЧС.

На месте выяснилось, что пожар начался из помещения сауны и распространился по деревянным балкам перекрытия, утеплителю с камыша и пенопласта на спортзал, крышу двухэтажного дома и комнату, расположенную на втором этаже.

Пожарные локализовали пожар в 21:15 и ликвидировали в 23:00 на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным горение вызвал недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Дополнительно на месте работала аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине из-за нарушения правил обогрева за сутки произошло три пожара в жилых домах и погибли два человека.