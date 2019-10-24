На Ровенщине пассажирский автобус въехал в грузовик – один человек погиб, есть пострадавшие

В Ровенской области ночью 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате чего один человек погиб, а несколько пассажиров автобуса получили травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

Сообщение о автопроисшествии на дороге «Киев-Ковель-Ягодин» с участием автобуса и грузовика поступило в полицию 03:26.

Полицейские на месте происшествия установили, что вблизи села Федоровка водитель автобуса «Neoplan», 56-летний киевлянин, допустил столкновение с попутным автомобилем «Volvo» с полуприцепом, загруженным щебнем. Грузовиком управлял 26-летний житель Волынской области.

В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил 60-летний водитель, житель Киева, который находился на сидении сбоку от своего коллеги-водителя.

На момент столкновения в салоне автобуса, который курсировал по маршруту «Киев-Варшава», находился 31 пассажир, среди которых 14 детей. Трое пострадавших с ушибами доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи их отпустили.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Оба водителя в соответствии с освидетельствование были трезвы.

Все пассажиры после ДТП ожидали другой автобус на посту патрульной полиции в Сарнах. Они решают возвращаться домой, или продолжить поездку.

Напомним, как в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП и пострадали 10 человек.