В России во время циркового представления медведь напал на дрессировщика

В карельском городе Олонец во время циркового выступления медведь набросился на дрессировщика.

Видео нападения опубликовано на Youtube.

Так, животное неожиданно нападает на дрессировщика и валит его на землю, накрывая собой. Напарник мужчины сначала бьет медведя ногами, но, когда это не приносит результата, отгоняет его с помощью электрошокера.

Стоит отметить, что зрительный зал не был защищен специальной решеткой и люди с детьми находились в нескольких метрах от животного.

По словам администратора «Цирка Шапито Аншлаг» Людмилы Мисник, нападение произошло по вине зрителей - зверя спровоцировали вспышки фотоаппаратов. Она отметила, что гастроли цирка продолжатся, но номер с хищником исключили из программы.

Напомним, что в Минкульте собираются разработать план, чтобы в государственных цирках больше не использовали животных.