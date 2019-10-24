В центре Николаева водителю «Lexus» стало плохо за рулем и он въехал в две легковушки – медики пытались его спасти, но он умер

В Николаеве в четверг, 24 октября, в районе пересечения улиц Никольская и Пушкинская водителю «Lexus» стало плохо и он столкнулся с двумя легковушками, а потом умер несмотря на помощь медиков.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель двигался по улице Никольской и возле дома по адресу Никольская, 33 он въехал в заднюю часть «Таврии», которую в свою очередь от удара толкнуло на впереди стоящую «Kia».

Мужчине, который был за рулем «Lexus», вызвали «скорую», но, несмотря на усилия медиков, его сердце остановилось.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. На участке улицы Никольской небольшая «тянучка» автотранспорта.

Напомним, как в Николаеве водителю стало плохо за рулем и его автомобиль врезался в столб, повредил газовую трубу и въехал в палисадник.