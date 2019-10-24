«Ворюга, выйди вон отсюда!» - депутат Олабин поскандалил с директором «Николаевского облавтодора» и пытался выгнать его с комиссии

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана.

В ходе обсуждения этого вопроса Харлан встал и попытался обратиться к депутатам, однако его прервал Вадим Олабин.

— У меня есть предложение удалить Харлана с комиссии. Ставьте на голосование этот вопрос. Самих себя не уважать, слушать при таких фактах, я считаю, что он не имеет права сюда приходить, - предложил Олабин.

После чего депутат и директор облавтодора начали кричать друг на друга.

— Выйди отсюда! Ворюга, выйди вон отсюда! – кричал Олабин. — Сам выйди отсюда! – отвечал Харлан.

Денис Харлан

После этой фразы Вадим Олабин подошел к Денису Харлану, снова накричал на него, но не добившись желаемого, ушел обратно. Харлан, тем временем, возмутился тем, что у его предприятия забрали деньги и теперь он вынужден выживать.

— Вы уничтожили облавтодор, забрали деньги! Я пытаюсь как-то выжить, даю технику на услуги! (…) Взяли технику, провели работы, заплатили деньги за услуги. О чем вообще разговор?! – сказал Денис Харлан.

Напомним, 15 мая, депутаты Николаевского облсовета Федор Барна (БПП «Солидарность») и Вадим Олабин (внефракционный) устроили конфликт во время заседания бюджетной комиссии.

Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.

Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах.