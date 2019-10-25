В Турции попал в ДТП микроавтобус перевозивший украинских туристов

В Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

На трассе Деницли-Антальяре после столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Среди пострадавших 10 туристов из Украины, турецкий гид и водители автомобилей. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

На место аварии прибыли правоохранители и бригады скорой помощи. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу города Аджипаям. Причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП, пострадали 10 человек.