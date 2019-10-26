На Николаевщине спасатели помогли женщине открыть дверь в квартиру, где находился ребенок – мальчик спал не слышал звонки на телефон

В четверг, 24 октября, спасатели Николаевщины помогли женщине, которая упала дома и не могла подняться, и открыли дверь в квартиру, куда не могла попасть жительница.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 6:25 на в Службу спасения обратились медики скорой помощи с просьбой помочь поднять женщину с избыточным весом по адресу переулок Украинский в Вознесенске. На место прибыли спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части. 71-летнюю женщина, которая упала на пол, подняли и положили на кровать.

Второй случай этот же день произошел в 17:20, спасателям позвонила женщина с просьбой открыть входную дверь, где находился 7-летний мальчик, который не отвечал на телефонные звонки. Спасатели 23-й пожарно-спасательной части с помощью выдвижной лестницы добрались на балкон третьего этажа и открыли дверь матери. Как выяснилось, мальчик спал и не слышал звонка телефона.

Напомним, ранее в Николаеве спасатели помогли попасть в квартиру мужчине, которого закрыл на балконе ребёнок.