Братьев-близнецов из Украины, которые приехали на заработки в Россию, нашли повешенными

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3279 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1967)   

Братья-близнецы из Украины совершили суицид в Подмосковье Российской Федерации.

Об этом сообщается в Telegram канале Mash.

«Роман и Сергей Гринченко приехали из Украины на заработки. Устроились в компанию из Чехова, работали на складах. По предварительной информации, им не выплачивали зарплату, у мужчин были большие проблемы с деньгами. Это и стало причиной самоубийства. Гринченко повесились в поселке Ривки - в лесу, прямо на деревьях», - говорится в сообщении.

В четверг тела братьев нашли местные жители. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области 22-летняя продавщица повесилась из-за недостачи в кассе.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия