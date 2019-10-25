Братьев-близнецов из Украины, которые приехали на заработки в Россию, нашли повешенными

Братья-близнецы из Украины совершили суицид в Подмосковье Российской Федерации.
Об этом сообщается в Telegram канале Mash.
«Роман и Сергей Гринченко приехали из Украины на заработки. Устроились в компанию из Чехова, работали на складах. По предварительной информации, им не выплачивали зарплату, у мужчин были большие проблемы с деньгами. Это и стало причиной самоубийства. Гринченко повесились в поселке Ривки - в лесу, прямо на деревьях», - говорится в сообщении.
В четверг тела братьев нашли местные жители. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области 22-летняя продавщица повесилась из-за недостачи в кассе.