Братьев-близнецов из Украины, которые приехали на заработки в Россию, нашли повешенными

Братья-близнецы из Украины совершили суицид в Подмосковье Российской Федерации.

Об этом сообщается в Telegram канале Mash.



«Роман и Сергей Гринченко приехали из Украины на заработки. Устроились в компанию из Чехова, работали на складах. По предварительной информации, им не выплачивали зарплату, у мужчин были большие проблемы с деньгами. Это и стало причиной самоубийства. Гринченко повесились в поселке Ривки - в лесу, прямо на деревьях», - говорится в сообщении.