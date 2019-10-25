В киевской школе подросток из-за отказа пустить его к другу распылил в лицо охраннику слезоточивый газ

В Киеве 13-летний парень из-за отказа школьного охранника пропустить его к другу, распылил в вестибюле учебного учреждения слезоточивый газ.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В Оболонское управление полиции от директора школы поступило сообщение о том, что в помещении неизвестный распылил слезоточивый газ. На место сразу выехала следственно-оперативная группа вместе с сотрудником сектора ювенальной превенции.

Как рассказал замначальника сектора ювенальной превенции Владимир Демьяненко, в здание зашел парень и пытался пройти мимо охраны. Подростка остановили и попросили покинуть помещение, на что он оскорбил работника и распылил ему в лицо газ раздражающего действия.

«После совершенного правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник. Вскоре после изучения записей с камер видеонаблюдения мы установили личность правонарушителя, который несколько лет находится в полиции на учете», - рассказал он.

Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее состояли административные протоколы по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.