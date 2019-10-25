В киевской школе подросток из-за отказа пустить его к другу распылил в лицо охраннику слезоточивый газ

В Киеве 13-летний парень из-за отказа школьного охранника пропустить его к другу, распылил в вестибюле учебного учреждения слезоточивый газ.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.
В Оболонское управление полиции от директора школы поступило сообщение о том, что в помещении неизвестный распылил слезоточивый газ. На место сразу выехала следственно-оперативная группа вместе с сотрудником сектора ювенальной превенции.
Как рассказал замначальника сектора ювенальной превенции Владимир Демьяненко, в здание зашел парень и пытался пройти мимо охраны. Подростка остановили и попросили покинуть помещение, на что он оскорбил работника и распылил ему в лицо газ раздражающего действия.
«После совершенного правонарушитель скрылся, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате от хулиганских действий несовершеннолетнего пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник. Вскоре после изучения записей с камер видеонаблюдения мы установили личность правонарушителя, который несколько лет находится в полиции на учете», - рассказал он.
Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее состояли административные протоколы по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.
«Правонарушителя мы нашли по месту жительства. Он нам рассказал, что приобрел газовый баллончик через интернет и с помощью него решил наказать охранника, который не пустил его в школу», - добавил Демьяненко.
Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что в Черкассах неизвестные распылили в школе газ, госпитализировано 20 детей.