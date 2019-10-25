В Николаеве на проспекте Героев Украины столкнулись «Daewoo» и «BMW»

Вечером в пятницу, 25 октября, в Николаеве на проспекте Героев Украины произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легковых автомобилей «Daewoo» и «BMW», в результате чего один человек получил травмы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «Daewoo» двигался по проспекту в сторону Ингульского моста, в то время, как «BMW» ехал во встречном направлении. Последний в районе остановки «Школьная» начал поворачивать к супермаркету, пересекая двойную сплошную полосу, в результате чего «Daewoo» столкнулся с «BMW».

Вследствие аварии получил травмы водитель «BMW», однако от госпитализации он отказался. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, которые регулируют дорожное движение.

Напомним, как ночью на проспекте в Николаеве столкнулись две иномарки – одна от удара снесла дерево и врезалась в забор.