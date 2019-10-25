Бывший директор николаевского спорткомбината «Зоря» Барский напал на нового главу Возняка

Виталий Барский В Николаеве 25 октября бывший директор спорткомбината «Зоря» Валерий Барский во время конфликта ударил нового главу этого спорткомплекса Сергея Возняка.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Конфликт произошел во время словесной перепалки, после него Барский ушел с места происшествия. Полиция по данному факту решает вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Возняка направили на прохождение экспертизы, есть свидетели происшествия.

Возняк в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что сейчас он возглавляет отдел, в который входит спорткомбинат «Зоря». Конфликт случился на рабочем месте, Возняк заявил, что Барский себя неадекватно вел.

- Начал с меня требовать какие-то деньги, что я ему должен за какую-то бетономешалку. Подошел, а у меня документы в руках, толкнул меня и ударил в лицо. Начали за меня заступаться, потом у меня кровь пошла. Он развернулся и ушел, - сказал Возняк.

Он отметил, что намерен дальше отстаивать свои права.

Напомним, что ранее тренер обвинил Виталия Барского в угрозах и препятствовании тренировкам пловцов.