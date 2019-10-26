Ночью в Николаеве после столкновения с патрульной «Toyota Prius» перевернулся микроавтобус

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В Николаеве в пятницу, 25 октября, на пересечении улиц Пушкинской и Никольской столкнулись патрульная «Toyota Prius» и микроавтобус «Mercedes».

Фотографии с места происшествия опубликованы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

По предварительным данным, «Mercedes» ехал по Никольской в сторону Артиллерийской, когда на перекрестке в его правый бок врезалась «Toyota», движущаяся в направлении Большой Морской. От полученного мощного удара микроавтобус перевернулся.

В результате происшествия пострадала патрульная - её госпитализировали в БСМП. 

Ранее сообщалось, что на Николаевщине легковушка на повороте вылетела с дороги и перевернулась.

Мила Волкова

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