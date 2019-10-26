В центре Николаева горела дымовая труба в МАФе

В Николаеве утром в субботу, 26 октября, из-за нарушения правил эксплуатации печей загорелась дымовая труба в МАФе.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 7:51 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Центральный 4/1. Прибывшие дежурные караулы 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра установили, что из дымовой трубы идет плотный дым и есть угроза возгорания.

Пожарные подручными средствами в 07:58 ликвидировали угрозу на площади 0,5 квадратных метров. Вероятная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации печей. От ГСЧС работало 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Первомайске с разницей в час произошло два пожара.