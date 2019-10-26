На Днепропетровщине пожизненно заключенный при попытке сбежать убил конвоира

В Днепропетровский области пожизненно заключенный при попытке сбежать убил конвоира.

Об этом сообщают в Центральном теруправлении Нацгвардии Украины.

В пятницу, 25 октября, около 21:30 на пути следования железнодорожной стражи по маршруту «Днепр - Кривой Рог», мужчина, приговорённый к пожизненному лишению свободы за совершение уголовного преступления, напал на должностных лиц караула с целью их обезоруживания и дальнейшего побега.

Личный состав караула обезвредил и обезоружил его, однако, в результате нападения один из военнослужащих получил ранение несовместимого с жизнью. По факту происшествия назначено служебное расследование.

Напомним, что 17 августа прошлого года рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Одесского СИЗО Алену Порошенко.

На судебном заседании по делу об убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко выяснилось, что обвиняемый Василий Чемериз пытался покончить с собой. Также Чемериз заявил, что заказчиками убийства сотрудницы Одесского СИЗО якобы являются офицер этого изолятора и заключенный. Суд приговорил его к пожизненному сроку.