В Чернигове из-за нарушений санитарных норм в школе 13 человек заболели гепатитом А

В одной из школ Чернигова 13 человек, среди которых работница пищеблока, заболели гепатитом А.

Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Так, на днях в школе выявили вспышку вирусного гепатита А («болезнь немытых рук»). Из-за распространения заболевания медикам пришлось госпитализировать 12 учеников и работницу пищеблока.

По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»).

Такое правонарушение карается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в школе №19 девочка заболела туберкулезом – в горздраве заявили, что родители других детей не соглашаются на их обследование врачами.