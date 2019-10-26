В Эфиопии во время столкновений на протестах против премьера - лауреата Нобелевской премии мира погибли почти 70 человек

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на The Guardian.

Массовые акции протеста в Эфиопии начались после того, как известный местный активист Джавара Мухаммед обвинил премьера в диктаторских действиях и предположил, что может принять участие в следующих выборах как конкурент Абия Ахмеда Али. Джавара заявил, что баллотироваться против Абия — это «одна возможность», но в то же время сказал, что может поддержать премьер-министра, если тот изменит курс.

Насилие на протестах в столице Аддис-Абебе и на значительной части Эфиопии вспыхнуло после того, как Джавара Мухаммед обвинил силовиков в попытке организовать нападение на него. Полицейские отрицали такое заявление. Министерство обороны заявило, что оно направляет силы в семь городов для наведения порядка.

«Он прибегнул к ранним признакам диктатуры, пытался запугать людей, даже своих очень близких союзников, которые помогли ему прийти к власти, которые, по сути, не согласны с некоторой политикой и позициями и идеологиями, которые он отстаивает. запугивание — это начало авторитарного правления», — сказал Джавара.

Отмечается, что оба мужчины являются представителями самого многочисленного в Эфиопии этноса Оромо. Их вражда может создать раскол среди этноса, который до сих пор поддерживал Абия, что может осложнить его переизбрание на следующий срок на выборах, запланированных на май 2020 года.

Как известно, Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Он сразу после вступления в должность в апреле 2018 года подписал мирную декларацию с Эритреей, формально прекратив двадцатилетнюю войну между двумя странами.