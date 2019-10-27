В Сирии ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство», - американские СМИ

Американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает Euronews, ссылаясь на американские СМИ, в ход штурма своего укрытия аль-Багдади привел в действие взрывное устройство.

В результате погиб он сам, а также две его жены. Для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза. Отмечается, что операция проводилась Объединенным командованием специальных операций. Местонахождение лидера ИГИЛ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.

В то же время Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об «очень значительном событии». В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.

«Только что произошло что-то очень грандиозное!» – написал Трамп у себя в Twitter.

Напомним, 18 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.